El Govern de Pere Aragonès enceta "una nova etapa"

El nou Govern, sense Junts, ja està en marxa. Pere Aragonès ha reunit per primera vegada el seu Executiu després que els 7 nous consellers hagin jurat el càrrec, en el que ell mateix ha qualificat de “nova etapa”.

La presa de possessió dels nous consellers ha estat un acte breu, al mateix Palau de la Generalitat, en què Aragonès els ha animat a servir “la Catalunya sencera” i a treballar “pels grans consensos” en un moment que reconeix com a “difícil”.

L’aprovació dels Pressupostos

A la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, Pere Aragonès, ha tornat a insistir que la prioritat, a partir d’ara, és l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per l’any vinent. Uns comptes amb els quals vol comptar amb el suport de Junts, els comuns i la CUP. Tot i que no descarta prorrogar els comptes, ha assegurat que no és la primera opció. Aragonès ha advertit que “no s’entendria” que Junts “es descartés” d’uns pressupostos elaborats per l’exconseller Jaume Giró.

Aragonès, a diferència dels principals líders d'ERC com Oriol Junqueras, no ha evitat rebutjar una eventual negociació amb el PSC. També ha admès que “és molt difícil” que els comptes puguin aprovar-se al Parlament abans de l’1 de gener com pretenia.

El president català també ha respost Junts, assegurant que manté “amb més força que mai” el seu compromís per assolir la independència a través d’un referèndum reconegut internacionalment: “Jo no deserto ni abandono”, ha assegurat.

Aragonès també ha defensat la plena legitimitat de les institucions de Catalunya, en clara resposta a les crítiques de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha assegurat que el govern català “és fracassat”.