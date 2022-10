Les noves cares del govern de la Generalitat

Ja es coneixen els noms dels nous consellers i conselleres de la Generalitat que assumiran les carteres que ha deixat vacant la sortida de Junts per Catalunya. Està previst que els nous membres de l'executiu prenguin possessió dimarts al matí.

Aragonès ha optat per suprimir la figura de la vicepresidència i guanya pes polític la consellera Vilagrà, com a número 2 de l’executiu, que exercirà tasques de coordinació del Govern i assumirà noves àrees com la gestió de totes les delegacions del Govern al territori o l’àmbit de processos electorals.

Pel que fa als nomenaments, el Govern serà completament paritari i comptarà amb el mateix número de consellers que de conselleres. A més a més, tindrà la primera dona consellera d’Economia de la història de Catalunya. El president de la Generalitat té la intenció d'esgotar la legislatura malgrat que ara mateix només compta amb el suport dels 33 diputats d'Esquerra Republicana al Parlament. Per això Aragonès ha mirat d'incorporar figures procedents de diversos corrents polítics i projectar una imatge de certa transversalitat.

La primera reunió del nou consell exeuctiu es farà dimarts vinent poc després que els nous titulars prenguin possessió del càrrec.