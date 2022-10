ERC explora les noves aliances pels pressupostos

La sortida de Junts del Govern situa ERC en un difícil joc d’equilibris. Una vegada prenguin possessió del càrrec aquest mateix dimarts els 7 nous consellers escollits per Pere Aragonès per la segona part de la legislatura, serà l’hora de posar-se a treballar per intentar evitar haver de prorrogar els Pressupostos. Els republicans compten amb només 33 escons al Parlament, només el 21% dels escons, i, per tant, molt lluny de la majoria necessària. El veto d’Esquerra al PSC encara complica més les coses, tot i que els republicans mantenen la pressió perquè els diputats de Junts aprovin els nous comptes.

ERC pressiona Junts perquè aprovi els pressupostos ERC manté el veto al PSC. El vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030, Oriol Romeva, ha estat, en declaracions al Cafè d'Idees, tan taxatiu com el líder del seu partit, Oriol Junqueras, ha insistit que no es plantegen una negociació amb els socialistes mentre no assumeixin la necessitat de "posar fi a la repressió". La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha instat precisament a Junts a seguir "col·laborant" en la confecció dels nous comptes de la Generalitat: "Confiem en la responsabilitat de tothom, pensant en la ciutadania", "allò que ha estat bo pels consellers, entenem que seguirà sent bo i podrem seguir comptant amb la complicitat de Junts", ha apuntat. Junqueras, en una entrevista a TV3, ha anat més enllà i ha demanat a Junts que doni suport als mateixos pressupostos que ha elaborat el seu exconseller d’Economia, Jaume Giró. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, reconeix que la pròrroga dels comptes és una opció tot i que no és la primera. Entrevistada a Catalunya Ràdio ha destacat que han de permetre tirar endavant l’escut social presentat per Pere Aragonès al debat de política general.

Els comuns reclamen una majoria progressista Els comuns retreuen a ERC que mantingui els missatges a la recerca dels suports de Junts després de la recent crisi de govern. En declaracions al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, ha reclamat que abandonin els veto i afrontin que amb només 33 escons no pot seguir governant com fins ara. Cid els insta a apostar per “una majoria progressista”, que inclouria el PSC, per donar estabilitat al Govern. També el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha advertit que "un govern sense majoria és paper mullat i no serveix per res". Els comuns demanen una ronda urgent de contactes amb totes les forces per començar a negociar. Per la seva banda, els socialistes consideren "un error fixar línies vermelles". La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha assegurat després de reunir l'executiva que "mantindran la mà estesa fins al darrer moment per no deixar perdre els 3.098 milions dels nous pressupostos, perquè entenem que els ciutadans els necessiten".