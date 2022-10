David Cid: "No és descartable un escenari d'eleccions"

David Cid reconeix preocupació pels pressupostos i les línies mestres del nou Govern, més enllà del "debat de noms". "No és descartable un escenari d'eleccions", ha dit el portaveu del grup En Comú Podem al Parlament. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, lamenta que Esquerra valori prorrogar els comptes: "Si l'objectiu és prorrogar pressupostos, quin sentit té que segueixi el Govern?". Reclama una "majoria progressista" de forces d'esquerres per donar "estabilitat" al Govern: "ERC pretén seguir governant amb 33 escons", assegura. "Sense els Comuns, no hi ha possibilitat de tirar endavant cap projecte", afegeix.