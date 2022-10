El president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez-Llibre, ha demanat "responsabilitat i generositat" a Junts i al conjunt de l'oposició per aprovar els pressupostos que totes les formacions posin "les llums llargues" per afrontar una situació difícil: "Sense pressupostos, perjudica la inversió. Perjudica la generació de riquesa". Josep Sánchez Llibre xifra en 2.500 milions d'euros els ingressos 'Next Generation' que es perdran si no s'aproven els comptes de la Generalitat pel 2023: "Seria una mala notícia prorrogar els pressupostos". Sánchez Llibre diu que li hauria "agradat més" que Junts per Catalunya hagués continuat al govern "davant la incertesa actual" però respecta la decisió "democràtica" de les bases: "Demano responsabilitat i generositat a Junts i al conjunt de l'oposició per aprovar els pressupostos".

Del president de la Generalitat, Pere Aragonès, Sánchez-Llibre diu que ha mostrat "lideratge i coratge" tot i que al final "no ha aconseguit governar en coalició". El president de Foment demana donar els 90 dies de treva al nou govern i diu que els nous consellers són encertats: "Tots els consellers tenen experiència, ara cal que governin".

"No acabo d'entendre que es descarti al PSC" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Sánchez-Llibre considera que s'hauran de buscar "complicitats" per fer front a la legislatura amb un govern que ha quedat amb 33 de 135 diputats. El president de Foment critica que Oriol Junqueras tanqui la porta a negociar pressupostos amb Partit Socialista de Catalunya: "És una afirmació massa contundent davant d'una situació de minoria parlamentària com la que té el govern del Sr. Aragonès". “☕ Josep Sánchez Llibre critica que Junqueras tanqui la porta a negociar pressupostos amb PSC | @FomentTreball



