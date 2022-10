El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, lamenta que el Govern de la Generalitat no estigui concentrat en la gestió del dia a dia: "La inestabilitat política no convé". Guardiola assenyala que dedicar temps a la crisi política fa que hi hagi menys temps per a les decisions ordinàries: "Totes aquestes reunions per resoldre, amb respecte, hi tenen dret, però és veritat que distreu". En una entrevista al Cafè d'Idees, Jaume Guardiola recorda que en els últims deu anys hi ha hagut "molta intensitat política, moltes eleccions, i no ajuda a la vida econòmica": "A l'economia li convé un govern que pugui estar concentrat el que està passant".

