Jaume Guardiola: "Convé un Govern dedicat a la gestió del dia a dia"

Jaume Guardiola lamenta que la "inestabilitat política" del Govern per les desavinences ERC-Junts no convé a Catalunya. "Convé un Govern dedicat a la gestió del dia a dia", insisteix. El president del Cercle d'Economia lamenta la davallada de Catalunya pel que fa a renovables en els darrers 10 anys. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que la qüestió de l'ampliació de l'aeroport del Prat està oberta. Argumenta que l'impost de patrimoni i la competència fiscal entre comunitats no tenen "cap sentit". Critica que Juanma Moreno fes una apel·lació directa als catalans amb el tema dels impostos. Diu que el fet que Madrid hagi "passat de llarg" a Barcelona no és només cosa del Procés. Recorda el moment dramátic de "premer el votó" per canviar de seu l'any 2017. Creu que algunes empreses no troben la motivació per tornar la seva seu a Catalunya. I explica per què deixarà la presidència de la comissió econòmica del #FCBarcelona després de guanyar les eleccions del Cercle d'Economia.