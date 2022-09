Reoberta la batalla fiscal i política entre comunitats. L'espurna: la decisió d'Andalusia de suprimir l'impost sobre el patrimoni.

El president andalús, Juanma Moreno, ha convidat els empresaris catalans a instal·lar-se a Andalusia després que aquesta comunitat hagi decidit suprimir l'impost de patrimoni. "Als empresaris catalans els dic que aquí està la seva terra", ha afirmat aquest dimarts en una intervenció en un fòrum organitzat a Sevilla. Segons Moreno, "hi ha arguments de sobra" perquè es traslladin a Andalusia. "A Catalunya hi ha impost de successions. Aquí no. A Catalunya hi ha impost de patrimoni. Aquí no. A més, aquí no ens independitzarem mai perquè som orgullosament part d'Espanya", ha dit Moreno.

La Generalitat ja ha censurat les paraules de Moreno. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, Plaja ha demanat al president andalús que "deixi els catalans en pau". "Catalunya decidirà els seus impostos tenint en compte les necessitats de la ciutadania". "No entrarem en una subhasta populista que no aporta res", ha afegit Plaja.

"Patrícia Plaja, portaveu del Govern, sobre la rebaixa de l'impost del Patrimoni de Moreno Bonilla.



A banda d'aquesta invitació, la decisió de Moreno, que governa amb majoria absoluta del PP, d'eliminar l'impost de patrimoni per competir amb Madrid ha generat polèmica. El govern espanyol ha criticat la decisió, que també han censurat els partits de l'esquerra.

Catalunya recapta prop del 40% del total de l'impost de patrimoni de tot l'Estat. Estan obligats a declarar-ho els contribuents amb patrimonis superiors a 500.000 euros.

El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat Madrid i Andalusia "no aconseguiran competir" amb el teixit econòmic català fent dúmping fiscal. Preguntat per si tem per la marxa d'empresaris catalans, Aragonès ha dit que els "ecosistemes econòmics no es creen d'un dia per l'altre" i ha lamentat que el president d'Andalusia intenti "incentivar una guerra territorial". De totes maneres, Aragonès veu amb bons ulls unes "bases comunes" en fiscalitat a l'estat espanyol, però ha instat el govern de Pedro Sánchez a discutir-ho amb Andalusia i Madrid.

Mesures per evitar la competència fiscal deslleial La solució, però no és centralitzar la recaptació d'impostos segons la portaveu del Govern Patrícia Plaja. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha criticat la cessió d'impostos estatals a les comunitats autònomes i ha afirmat que genera "derives indesitjables". Escrivá ha reaccionat així a la decisió del president andalús, Juanma Moreno, de suprimir l'impost de patrimoni per competir amb Madrid, una mesura que el ministre veu "regressiva" quan "el que cal fer ara són polítiques redistributives". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci "demagògia" amb la supressió de l'Impost del Patrimoni i ha rebutjat l'harmonització fiscal que propugna ara el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. Per la seva banda, Unides Podem ha defensat una "harmonització" de l'impost de patrimoni per evitar moviments com el del president andalús. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat que "estar en contra del dumping fiscal no et fa estar a favor de l'harmonització fiscal". El republicà ha reivindicat que cada autonomia ha de poder actuar segons les seves particularitats, però ha rebutjat que es puguin crear paradisos fiscals. La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha reclamat al govern espanyol que respongui a la supressió de l'impost de patrimoni anunciada per Andalusia apujant impostos a grans fortunes i grans corporacions. El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha defensat la supressió de l'impost de patrimoni a Catalunya, tal com farà Andalusia. "L'impost de patrimoni és extraordinari, és a dir que estava limitat en el temps. A la majoria de països europeus no s'està aplicant perquè la progressivitat fiscal s'ha d'establir mitjançant altres figures tributàries".