Andalusia se suma a la carrera de Madrid per atraure grans patrimonis i, clar, ras i sense embuts, el president andalús posa la vista sobre Catalunya. Amb Aragonès de viatge a Nova York la Generalitat no entra al joc, però demana a Moreno Bonilla que se centri en els andalusos. La Moncloa descarta la recentralització d'impostos que sí que defensa el ministre Escrivà per evitar que les comunitats competeixin entre elles. Catalunya recapta prop del 40% del total de l'impost de patrimoni de tot l'Estat. Estan obligats a declarar-ho els contribuents amb patrimonis superiors a 500.000 euros.