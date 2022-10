El diputat i membre de l'executiva de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, s'ha mostrat contrari a continuar formant part del Govern amb ERC i ha dit que votarà 'no' a la consulta de Junts sobre la continuïtat al Govern. Cuevillas ha apel·lat a votar per "dignitat" marxar de la coalició: "Esquerra ha estat deslleial. Els pactes s'han de complir".

"A l'independentisme li cal una sacsejada", diu Alonso-Cuevillas qui considera que l'alternativa d'un govern d'ERC amb el PSC o els Comuns podria apropar més la independència de Catalunya. Demana "una gran sacsejada" per fer de Junts el "moviment" que lideri el moviment independentista.

Jaume Alonso-Cuevillas assenyala que Junts té ànima de "moviment d'alliberament nacional" amb cos de partit: "Correm el risc que el partit es mengi el moviment. Necessitem un atzucac".





