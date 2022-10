Alonso-Cuevillas: "A l'independentisme li cal una sacsejada"

Jaume Alonso-Cuevillas defensa que Junts per Catalunya surti del Govern i considera que els hi cal "un atzucac": "A l'independentisme li cal una sacsejada", diu preguntat sobre si un executiu d'ERC amb Comuns i PSC acosta més la independència. El diputat i membre de l'executiva de Junts per Catalunya insisteix en que "Esquerra ha estat deslleial" i demana que "els pactes s'han de complir". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que té ànima de "moviment d'alliberament nacional" amb cos de partit, i que corren el risc que el partit "es mengi el moviment", per la qual cosa cal aquesta gran sacsejada. Deixa la porta oberta a una llista conjunta amb l'ANC: "Junts és un moviment d'alliberament nacional. Tots hi tenim cabuda". Reconeix que hi haurà un "conflicte emocional" de molts si guanya el 'sí' a la consulta, i posa el focus que "veurem que fan les principals figures". I reconeix que "s'ha refredat" la seva disponibilitat a ser candidat de Junts per l'alcaldia de Barcelona: "Faré o deixaré de fer després de parlar amb Puigdemont".