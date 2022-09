La Generalitat ha rebutjat la proposta de declarar la independència el 2023, com ha demanat la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha contestat la seva petició dient que "no es donen les condicions" per fer-ho possible en aquesta data. Vilagrà ha assegurat que tot i compartir objectius, consideren que ara mateix només hi ha una estratègia definida, la taula de diàleg.

L'ANC ha instat aquest dimarts el Govern a declarar la independència de Catalunya "durant el segon semestre del 2023". Abans d'entrar a la reunió convocada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb les entitats independentistes, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha avançat que posaria aquesta "data límit" sobre la taula perquè coincideixi amb el període de presidència espanyola de la Unió Europea

"És una finestra d'oportunitat que no es pot desaprofitar", defensa l'ANC en un comunicat. L'entitat creu que serà un moment de "gran visibilitat i presència internacional" d'Espanya que "dificultarà la repressió i la vulneració de drets fonamentals com les viscudes durant l'1-O".

Reunió que arriba després de la Diada El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha citat les principals entitats independentistes a reunir-se aquest dimarts a la tarda per abordar el procés després de la Diada. Una trobada que arriba en mig d'un clima de divisió al Govern entre ERC i Junts i que s'ha accentuat per l'absència d'Aragonès i els consellers d'Esquerra Republicana de Catalunya a la manifestació de l'Assemblea per la Diada. A la reunió de les 16.30 h al Palau de la Generalitat hi assisteixen la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu; el president d'Òmnium, Xavier Antich; i el president de l'AMI, Jordi Gaseni.