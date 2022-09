01:28

L'objectiu és salvar el xoc intern a les portes del debat de política general. És l'anomenat Estat Major del procés sobiranista.

Esquerra i Junts aborden la reformulació de la cúpula independentista per salvar el xoc intern a les portes del debat de política general. És l'anomenat Estat Major del procés sobiranista. Un espai de coordinació que no es reuneix des de la passada primavera per la picabaralla entre els socis al Govern entorn del paper del Consell per la República. La demanda és de Junts, rubricada a l'acord d'investidura d'Aragonès. Esquerra s'hi avé, encara que no està entre les seves prioritats, i l'impuls per reactivar-lo és d'Òmnium, que planteja incorporar noves veus. Quines?

INFORMA: ELENA GARCIA