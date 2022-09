Marta Vilalta: "No considerem que hi hagi d'haver eleccions"

Marta Vilalta descarta un avançament de comicis, en resposta a l'ultimàtum que va llençar ahir la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, al final de la manifestació de la Diada. La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya replica les seves paraules demanant independència o eleccions: insisteix que el Govern ha de treballar per ajudar a la gent. "No considerem que hi hagi d'haver eleccions", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

Vilalta demana dirigir les crítiques contra el govern de l'Estat i no contra els "companys de viatge": "A vegades, hi ha qui s'equivoca d'adversari". Es tracta d'unes paraules en la línia del que ja va reiterar durant les seves declaracions de diumenge al matí, després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanovas.

La secretària general d'ERC, lamenta les crítiques "que traspassen uns límits" i falten al respecte. "No és just. Els representats som persones. Hi ha d'haver un mínim de respecte", ha dit.

La representant republicana també ha insistit que l'aposta pel diàleg és una aposta "guanyadora". "No renunciarem a cap via. No renunciarem cap espai", ha afegit.