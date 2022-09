L'ANC torna a treure al carrer desenes de milers de persones

La manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb motiu de la Diada ha aplegat unes 150.000 persones, segons les estimacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquesta xifra supera en 42.000 persones la que el mateix cos policial va donar l'any passat, quan l'assistència a la manifestació va baixar molt repecte a anys anteriors a causa de les restriccions dictades per la situació sanitària derivada de la pandèmia. Ara bé, ha quedat molt lluny de les xifres històriques dels primers anys del 'procés' sobiranista quan es va superar el milió de persones. La xifra facilitada pels organitzadors multiplica per quatre la de la Guàrdia Urbana, i enfila la participació fins a les 700.000 persones.

Els màxims representants de l'ANC, Òmnium i l'AMI encapçalen la manifestació | ACN

La manifestació ha transcorregut de manera plàcida durant tot el recorregut amb l'única excepció dels xiulets que s'han sentit quan el gruix dels participants passaven per davant de l'edifici de Capitania General, al passeig de Colom. Al mateix indret, minuts abans que la capçalera hi arribés, un grup avançat de persones ha llançat contra l'edifici un pot de fum negre sense que l'incident anés més enllà.

La marxa ha arrencat com és tradicional els darrers anys a l'hora simbòlica de les 17.14h. S'ha iniciat a l'avinguda del Paral·lel, i ha passat pel Moll de la Fusta i el passeig d'Isabel II fins a l'avinguda Marquès de l'Argentera, per acabar davant l'estació de França, on s'ha procedit a fer els discursos polítics.

La manifestació s'ha fet enmig d'un ambient enrarit en el si de l'independentisme, que ha arribat a la cita d'enguany dividit com mai, amb l'absència destacada d'ERC, el president de la Generalitat i els consellers dels republicans, que no s'han sumat a la iniciativa per considerar que és massa crítica amb els partits. Sí hi ha participat Junts per Catalunya, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència.

En el seu discurs final, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu,

La mobilització d'aquest any portava per lema 'Tornem-hi per vèncer. Independència' i l'ANC assegura que els seus objectius eren "recuperar els carrers", "reivindicar el mandat de l'1-O" i "posar les bases de la via unilateral" per "quan fracassi la via dialogada i/o hi hagi una sentència ferma internacional".