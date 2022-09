00:55

La marxa està marcada per l'absència del president de la Generalitat i de la cúpula d'Esquerra Republicana que no la sent prou integradora

La manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb motiu de la Diada ha tornat a reunir desenes de milers de persones. La marxa ha arrencat, com és tradicional, a l'hora simbòlica de les 17.14h. S'ha iniciat a l'avinguda del Paral·lel, i ha passat pel Moll de la Fusta i el passeig d'Isabel II fins a l'avinguda Marquès de l'Argentera, per acabar davant l'estació de França, on un escenari ha acollit els discursos polítics finals.

La manifestació arriba en una Diada amb el sobiranisme dividit, amb l'absència destacada d'ERC, que no s'ha sumat a la iniciativa per considerar que és crítica amb els partits. Sí hi participa Junts per Catalunya, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència.

La mobilització d'aquest any porta per lema 'Tornem-hi per vèncer. Independència' i l'ANC afirma que els seus objectius són "recuperar els carrers", "reivindicar el mandat de l'1-O" i "posar les bases de la via unilateral" per "quan fracassi la via dialogada i/o hi hagi una sentència ferma internacional". | CLARA ONTAÑÓN