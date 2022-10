Les divisions internes a Junts sobre la continuïtat o no del partit al Govern afloren poques hores abans de l'inici de la consulta. El partit obrirà la votació telemàtica aquest dimecres a la nit a les 12 h i els afiliats tindran fins divendres a les 17 h per dir si volen mantenir-se a l'executiu, marxar o si prefereixen deixar el vot en blanc.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, encara no s'ha posicionat clarament al respecte, tot i que dilluns va assegurar que traslladaria a la militància la seva postura. Ara bé, aquest dimecres al matí la sindicatura electoral de Junts ha demanat a "càrrecs interns", "òrgans col·legiats" del partit i "representants a les institucions" que es mantinguin "neutrals".

La majoria de consellers volen continuar

En un comunicat, l'òrgan que supervisa el procés ha instat aquestes persones a abstenir-se "d’utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta". Ara bé, diversos membres del partit ja s'han posicionat sobre el pacte d'ERC. Tots els consellers de Junts membres del partit, excepte Gemma Geis, volen continuar al Govern.

De fet, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, està fent campanya activa pel sí. "Abandonar el Govern a vuit mesos de les municipals és un salt al buit", va dir dimarts en un acte amb alcaldes i càrrecs electes de les comarques gironines per defensar que JxCat continuï al Govern. Aquest dimecres ha avisat en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio' que Junts cauria "en la irrellevància política" si marxa de l'executiu.

Partidari de quedar-se al Govern, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha garantit, però, aquest dimecres que si guanya l'opció de trencar amb ERC a la consulta, ell continuarà militant al partit i deixarà "immediatament" l'executiu. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts) i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, també han defensat aquest dimecres que Junts es mantingui al govern per no "trencar" la majoria independentista i ser "més útil" per aconseguir la secessió.

En canvi, la consellera d'Universitats, Gemma Geis, ha indicat de manera indirecta la seva oposició a continuar al Govern. "Si no complim els pactes de govern i no els defensen a Madrid, no em veig capaç de continuar com a consellera", ha dit aquest dimecres al matí al ple del Parlament. Així, la sindicatura ha demanat aquesta neutralitat quan gairebé tots els consellers ja s'han pronunciat sobre la consulta.

Sense carnet del partit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no s'ha pronunciat sobre la consulta. L'expresident Artur Mas i l'exsecretari general de Junts Jordi Sánchez veuen possible reconduir la situació i s'inclinen per mantenir l'acord de Govern amb ERC.