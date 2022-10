Aquest dimarts, el Govern català ha mantingut la primera reunió de l'Executiu sense Jordi Puigneró com a vicepresident després del seu cessament la setmana passada. Aquesta trobada ha servit per deixar dues imatges. La primera, Aragonès entrant acompanyat de la consellera d'Esquerra Laura Vilagrà i la de Junts, Gemma Geis, que assumeix Territori i Polítiques Digitals de l'expresident Puigneró. La segona, un ball de cadires: Vilagrà passa a seure a la dreta del president.

Aquest dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha traslladat als consellers i conselleres que vol que el govern de coalició continuï. I els ha demanat que treballin al 100 %. Segons ha explicat la portaveu de l'executiu català en roda de premsa, Patrícia Plaja, en la reunió del Consell Executiu el president ha defensat la importància que "res quedi aturat". I ha afegit que s'ha de seguir treballant al mateix ritme i continuar desplegant polítiques sectorials.

Segona ha dit Plaja, el Govern té previstos tots els escenaris per "responsabilitat" i ha assegurat que una vegada es coneguin divendres els resultats de la consulta de Junts, Aragonès prendrà decisions "de la manera més breu i àgil possible". L'Executiu afronta uns dies decisius.

Aquest podria ser l'últim consell executiu amb els actuals membres del Govern en funció del resultat de les votacions entre aquest dijous i divendres la militància de Junts.

Posicionaments nítids a favor de mantenir-se al Govern

No s'han fet esperar els primers posicionaments públics a favor de la continuïtat al Govern. Entre ells, qui va dibuixar el pacte amb Esquerra, Jordi Sànchez, i qui encara s'asseuen a la taula de l'executiu. Una de les més actives, la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, qui ho ha fet públic a través d'un missatge a les xarxes socials.





El debat intern és viu dins l'Executiva. La posició de Jordi Turull serà clau, ja que s'ha acabat imposant a Borràs en les darreres votacions al partit. Algunes veus pròximes a la presidenta de Junts ja s'han pronunciat obertament per marxar, com Jaume Alonso Cuevillas, qui ha assegurat que "només hi ha una sortida possible" abans d'entrar a la seu de Junts a Barcelona aquest dimarts al matí.

És un secret a veus el vot de Borràs qui ha evitat dir, en una entrevista a TV3, què votarà a la consulta interna sobre si el partit ha de continuar al Govern i ha afegit que ho comunicarà als afiliats de Junts. I no s'ha estalviat paraules gruixudes cap a l'Executiu actual. "Ja no és un govern de coalició, és un govern de col·lisió", ha assegurat per després afegir que han rebut de Presidència una "negativa constant, total i permanent" a la demanda de complir l'acord.

Si decideixen continuar Esquerra Republicana de Catalunya reitera les seves condicions. Així ho ha volgut deixar clar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta en una entrevista a Rac1, qui ha reclamat que el Govern pugui continuar "des de la lleialtat, el respecte i la corresponsabilitat".

Sigui quin sigui el resultat, la convivència no serà fàcil ni a Govern ni entra les dues ànimes de Junts.