Pere Aragonès ha anunciat aquest dimecres la cessió del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, després que aquest no l'informés de les intencions del grup parlamentari de Junts de presentar una qüestió de confiança. Ho ha anunciat el president català després del Consell Executiu extraordinari i de la reunió amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.

"El cessament és un pas que em dol, però necessari per enfortir el govern de Catalunya", ha reiterat el president català. "La ciutadania necessita institucions i governs estables, i això no és compatible amb una qüestió de confiança", ha afirmat.

La decisió ara recau en Junts. El partit ha de debatre si es manté o surt del Govern i, si continua a Palau, ha de proposar noms per a l'executiu.

Respecte a la continuïtat de Junts a l'executiu, Aragonès ha concretat que desitja que "continuï formant part del Govern" , ja que creu que la "feina feta al llarg de l'últim any és bona" i que conjuntament avancen més.

Respecte a qui ocuparà el lloc de la Vicepresidència, Aragonès ha afirmat que espera que Junts assumeixi aquesta responsabilitat , tot i que no és un càrrec obligatori. "Han de ser persones que ajudin a canviar la dinàmica i contribueixin a refer confiances", ha dit. Des de Presidència reiteren que la persona que proposin ha de defensar el "consens" i la lleialtat al president i al mateix executiu.

Per a Aragonès, la situació viscuda en les últimes hores arran el debat de política general ha implicat una "important pèrdua de confiança" envers el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori. El president considera que Puigneró és el nom de màxim rang de Junts dins el Govern i que, per tant, repercutia en ell informar el president de la iniciativa.

Consell Executiu extraordinari

El president del Govern, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dijous amb l'executiu del Govern per consultar els consellers de Junts la seva posició respecte a la qüestió de confiança. Una reunió on el president català ha vist falta d'unanimitat. Així ho assenyalen fonts de la Presidència, que contrasten amb la versió de Junts, que afirma en un comunicat que els seus consellers han defensat de forma "unànime" tant l'acord de Govern com la qüestió de confiança.

El president parlamentari de Junts, Albert Batet, va posar aquest dimarts damunt la taula durant el debat de política general aquesta mesura si Aragonès no aporta "garanties i concrecions" per complir el pacte de l'executiu. "De manera unànime han apostat pel compliment de l'acord signat entre Junts i ERC per garantir l'estabilitat i la lleialtat de l'executiu", remarca el partit de Laura Borràs i Jordi Turull.