Pere Aragonès proposa al govern espanyol fixar les condicions per a la celebració d'un referèndum a Catalunya. Al debat de política general, el president ha anunciat els detalls del pla anticrisi per valor de 300 milions.

Els grups parlamentaris han fet les seves rèpliques i el líder de l'oposició, Salvador Illa, ha estat el primer a contestar les propostes d'Aragonès.

El PSC rebutja la proposta d'autodeterminació

Per començar, Illa ha rebutjat la proposta del president català per celebrar un referèndum d'autodeterminació mitjançant un "acord de claredat". "No hi estic d'acord, no resol res i és un 'déjà-vu'", ha dictat. Illa ha respost així a la intervenció d'Aragonès durant el debat de política general, on també li ha demanat més "realisme" i no "dramatisme ni lamentacions".

El socialista li ha dit a Aragonès que està a favor de "votar acords" però no de "votar ruptures" i ha insistit que cal obrir "un diàleg entre catalans".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preguntat a Salvador Illa, per què el seu partit defensava el 2016 un referèndum i ara tanca la porta a un "acord de claredat" per establir les condicions d'un referèndum. "Com era possible el 2016 quan ho deia el PSC amb el govern del PP amb majoria absoluta i ara no és possible? Serà per manca de voluntat política", ha afegit.

D'altra banda, el líder del PSC ha carregat durament contra "l'embolic constant" dels socis de Govern arran les diferències de les últimes setmanes. "El seu govern és una joguina trencada. No serveix", ha dit. "Això no va. El govern no governa. Es pot i s'ha de fer molt millor. Aquí, qui mana? Qui ho porta això? Hi ha algú al capdavant del govern? El més generós que es pot dir és que el govern arrossega els peus", ha afirmat Illa.

En aquest sentit, ha demanat al parlament fer "política útil" i "creïble" i seure a parlar "fins al final". D'altra banda, Illa li ha proposat quatre pactes: "un pacte social, un en matèria d'infraestructures, un altre per a tres lleis (l'electoral, la forestal i la del sistema de policia) i un últim pacte de pressupostos".

El cap de l'oposició també s'ha referit a l'escut social que ha anunciat Aragonès per respondre a la crisi i tot i que ha remarcat que és "insuficient", li ha ofert el seu suport per tirar-lo endavant. El socialista ha assegurat que abans de les pròximes dues setmanes li farà arribar propostes per "millorar o incorporar mesures" a la iniciativa d'Aragonès.

Pel que fa a altres qüestions, el president de la Generalitat ha celebrat el líder del PSC hagi parlat d'oferir més mesures socials, però ha afegit: "Espero que vagin acompanyades dels recursos" amb què es podran tirar endavant. "Autoexigència tota, però autoflagel·lació, cap", ha assegurat Aragonès.