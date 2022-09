El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit suspendre la seva agenda d'actes previstos per aquest dimecres per mantenir diverses reunions al Palau de la Generalitat. Tot plegat arriba després que aquest dimarts Junts per Catalunya instés al president Aragonès a sotmetre's a una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.

Segons fonts de presidència, la qüestió de confiança proposada per Junts, diuen, "és evident" que suposa "retirar la confiança" en el cap de govern i a tot l'executiu. I recorden que no presentarà una qüestió de confiança, com ja va dir. Aragonès s'ha reunit amb la consellera de presidència, Laura Vilagrà.

Puigneró també suspèn la seva agenda pública El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, també ha suspès la seva agenda pública coincidint amb la crisi dins del Govern l'endemà que Junts demanés una qüestió de confiança al president de la Generalitat, Pere Aragonès, si no aporta "garanties i concrecions" del compliment del pacte de govern.