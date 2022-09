02:11

El Govern de Pere Aragonès penja com mai fins ara, d'un fil. I no seria una novetat, donada la precària relació entre els socis a l'Executiu si no fos perquè no han passat ni 24 hores de la prova de foc d'Aragonès al Parlament que el president, primer, i el vicepresident, tot seguit, han suspès les seves agendes públiques aquest matí. Molest Aragonès amb l'envit de Junts de reclamar-li una qüestió de confiança, en un torcebraç tan tens que el president té damunt la taula totes les opcions, confirmen fonts de Presidència a Ràdio 4, com a factibles. També la de trencar la coalició. Junts, en conclave a la Cambra, espera.

Aragonès reunirà de forma extraordinària al seu govern en consell executiu extraordinari a les cinc de la tarda per abordar la crisi de confiança amb junts. INFORMA: ELENA GARCIA.