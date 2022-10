Tres possibles respostes a la pregunta que farà Junts a la seva militància per conèixer el seu parer sobre la continuïtat de la formació al Govern de la Generalitat. Així ho ha acordat l'executiva de Junts aquest dilluns al matí en una reunió que ha durat més de tres hores.

Uns 6.000 afiliats de Junts podran optar per sortir de l'executiu, quedar-s'hi o deixar el vot en blanc en una consulta que se celebrarà el 6 i 7 d'octubre. Està prevista una roda de premsa a dos quarts de sis de la tarda per explicar la pregunta i l'anunciat previ que l'acompanya. La direcció del partit ha traslladat a l'executiva l'estat de les negociacions del cap de setmana amb el president Pere Aragonès.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avançat aquest matí que a l'última proposta que han fet arribar a Aragonès, ja no apareix la condició de restituir el vicepresident Jordi Puigneró. A part d'aquest punt, la proposta inicial de junts incloïa com a condicions la unitat d'acció a Madrid, que a la taula de diàleg es parli d'autodeterminació i amnistia i que hi torni a haver un espai per fixar l'estratègia de l'independentisme. A més, des de Junts volen el Consell de la República, plataforma presidida per Carles Puigdemont, coordini l'estratègia independentista.

Amb la petició d'una qüestió de confiança a Aragonès si no aportava "concrecions" sobre el pacte de govern i la destitució de Puigneró, s'ha accelerat l'aposta de Junts per aquesta consulta, que se celebrarà aquesta mateixa setmana.