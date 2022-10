El Govern de la Generalitat podria tenir les hores comptades. Els desacords de les últimes hores en les condicions que marquen des de Junts i la creixent pressió de l'oposició fan que la coalició de l'Executiu català cada vegada pengi cada cop més d'un fil.

D'una banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que l'última proposta que aquest diumenge al vespre va fer arribat Junts considera que no resol l'actual situació. Fonts de la Presidència asseguren a RTVE que han rebut un missatge de text breu via whatsapp, a diferència de la proposta formal de divendres. Aquestes mateixes fonts confirmen que ja no hi consta la restitució del vicepresident Puigneró, però que es manté, per exemple, que la coordinació estratègica ha d'estar supeditada al Consell de la República.

Així doncs, apunten que aquest nou redactat planteja encara més dubtes. Des del Palau de la Generalitat estaran atents a l'executiva de Junts, que aquest dilluns ha de fixar les regles de la consulta a la seva militància del 6 i 7 d'octubre.

Puigneró veu "molt difícil" que Junts segueixi L'exvicepresident Jordi Puigneró veu "molt difícil" que Junts continuï al govern, tot i que no ha avançat què votarà en la consulta del partit sobre aquesta qüestió. "He arribat a la conclusió que Esquerra no ens vol al govern", ha dit en una entrevista a 'El Món a Rac1', la primera que concedeix després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el destituís en perdre-li la confiança.