La coalició del Govern penja d'un fil cada cop més prim

Setmana decisiva pel futur del Govern de la Generalitat. La coalició penja d'un fil... cada cop més prim. Esquerra espera el moviment de Junts, que aquesta hora reuneix l'Executiva per decidir la pregunta que farà a la militància. C2 El que Junts ha retirat de l'equació per seguir a l'Executiu és l'exigència de restituir Puigneró com a vicepresident.