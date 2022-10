Artur Mas: "Jo triaria clarament quedar-me"

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, assegura que votarà a favor de quedar-se en la coalició de Govern de la Generalitat en la consulta interna de Junts per Catalunya: "Jo triaria clarament quedar-me". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Artur Mas assegura que "no té massa sentit" que Junts per Catalunya marxi del Govern perquè "seria més útil": "La independència no la tenim a la cantonada. Junts té cultura de Govern".

Mas confia que Junts no es divideixi Mas ha volgut anar més enllà i ha criticat aquesta consulta interna de Junts per Catalunya perquè considera que els responsables tant del partit com del Govern "han d'assumir la responsabilitat i arriscar-se a equivocar-se, o a encertar-la". I confia que la formació independentista no s'acabi trencant en dos: "Ja hem tingut prou traumes excessius en els darrers pocs anys". Mas ha lamentat que el "fil roig" de sumar sensibilitats en un "projecte comú" s'ha anat "debilitant o esquerdant una mica" en els darrers anys.

Missatge a Aragonès L'expresident de la Generalitat ha enviat un missatge a l'actual líder del Govern, Pere Aragonès, per als pròxims dies i evitar que es trenqui el Govern i que ha de guanyar credibilitat per aplicar el seu programa: "És el capità de la nau. Li hem de demanar un esforç sincer per reforçar el Govern". Mas ha demanat al president Pere Aragonès "que posi tot la carn a la graella" per evitar una ruptura del Govern i que té la sensació que "és evitable": "Conec molts dirigents de Junts, sobretot, Jordi Turull. Turull és un home exigent, però no és intransigent". També ha enviat un missatge a l'altre dirigent de Junts, en concret, a la presidenta de Junts, Laura Borràs, sobre les possibles alternatives al Govern si es trenca i que pugui avançar cap al projecte independentista. Mas defensa que el Govern d'ERC i Junts és la millor fórmula per avançar en el procés sobiranista i es qüestiona l'alternativa: "Un govern amb el PSC? Un Govern amb el PSC des de fora? Un Govern amb els comuns? Un Govern amb la CUP que no hi voldrà ser mai?". En qualsevol cas, Mas ha insistit que el màxim responsable per evitar la ruptura del Govern català és el president Pere Aragonès.