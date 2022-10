La inversió a Catalunya prevista als pressupostos generals de l'Estat per al 2023 es congela: el territori català rebrà el 17,2% del total, el mateix percentatge que el 2022. Una xifra que equival als 2.308,92 milions d'euros i que es queda una vegada més lleugerament per sota del pes del PIB català a Espanya, un 19%.

Els Pressupostos de 2023 tindran el dijous 27 d'octubre la seva primera votació en el Congrés. La Cambra aprova un calendari de tramitació que permetria aprovar els comptes i enviar-los al Senat el 24 de novembre.

Foment demana que s'executi "el 100%"

Unes inversions que caldrà veure si finalment s'executen, ja que l'any passat només se'n van materialitzar el 35,77% i això ha generat crispació entre el Govern català i central. Foment del Treball ja ha demanat que s'executi "el 100%" de les inversions, i ha valorat de forma positiva la quantitat destinada per l'any que ve. Tot i això, demana que, en el cas que no s'executi completament, "no es perdi i es transfereixi a la Generalitat".

En total, les comunitats rebran 13.443.92 milions d'euros d'inversió regionalitzable. El territori que més en rep torna a ser Andalusia, que rebrà només 10 milions més que Catalunya. Per darrere del territori català, figura la Comunitat de Madrid, que augmenta en vuit dècimes el pressupost anterior (9,7%). La Comunitat Valenciana, en quart lloc, rebrà el 9,4%.