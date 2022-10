L'exportaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Joan Tardà, es mostra a favor del fet que Junts continuï a la coalició de Govern i segueixi formant part de l'Executiu català, però li demana que faci "els deures": "Voldríem que Junts continués, però portant-se bé". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, assenyala que el president Pere Aragonès va dir "prou" i demana un canvi de xip a Junts i li sap greu que s'hagi arribat a aquesta situació.

Tardà considera a Esquerra està preparada per governar en solitari gràcies a ser " molt madura ". Tardà ha assegurat que en un hipotètic escenari en què Junts sortís del Govern després de la seva consulta a la militància , el partit estaria a l'altura perquè " la geometria variable dona per a molt ".

"El que està en joc no és la independència"

L'exdiputat d'ERC diu que ara estan "construint" la independència i que el que està en joc és "conquerir el dret democràtic de negociar amb l'Estat espanyol" i no la independència. Tardà assenyala com el més important per Esquerra és que d'aquí a 3 anys "diguin que aquest govern no ho ha fet malament". Joan Tardà rebutja les crítiques que rep l'estratègia d'ERC "que diguin, que diguin" perquè aposten per exemplar la base: "Estressar als convençuts o donar resposta i anar identificant l'electorat de frontera, els que estan farts de l'Espanya borbònica incapaç de reconèixer el dret a decidir".

