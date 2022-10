Joan Tardà: "Voldríem que Junts continués, però portant-se bé"

Joan Tardà desitja que Junts per Catalunya segueixi al Govern català, però demana que "faci els deures": "Voldríem que continués, però portant-se bé", ha dit. No obstant això, l'exportaveu d'ERC al Congrés dels Diputats veu als republicans capacitats per governar en solitari: "La geometria variable dona per molt". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que ERC ha d'aspirar a una doble victòria: modificar el delicte de sedició del Codi Penal i aprovar els pressupostos: "Si aprova els pressupostos sense exigir que es modifiqui el Codi Penal, ERC perdria tota credibilitat". Veuria com un "error immens" que això no passés. "Se'm fa difícil pensar que Junts votaria pressupostos al costat de Vox, Cs i PP", ha dit sobre els pressupostos catalans, si Junts surt del Govern. Obre la porta a què el PSC doni llum verda als pressupostos catalans: "Si Illa volgués votar els pressupostos d'ERC, per què hauríem de dir que no?". "No hi ha solució sense el PSC. Però no pot fer d'escolanet de Pedro Sánchez", ha insistit als socialistes catalans. Defensa que cal "conquerir el dret democràtic" de negociar amb l'Estat, ja que "el que està en joc no és la independència".