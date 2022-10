La consellera d’Exteriors, Victòria Alsina, ha defensat que Junts segueixi al Govern amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): "Estem condemnats a entendre'ns. Hi ha molt a millorar pel que fa a la cultura de coalició". En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4, Alsina ha dit que "no vaig dubtar a fer aquest pas endavant" en fer-se militant de Junts i liderar l'opció de quedar-se a l'Executiu. "Tinc el profund convenciment que té a les seves mans una decisió que transcendeix el partit, és una decisió de país".





Alsina ha demanat als militants que es facin dues preguntes. Per una banda, que si "renunciar estar a la principal institució allunya o acosta cap a la independència". I una segona en cas que es decideix sortir de la coalició i, per tant, del Govern català: "Ser realista i plantejar-se si se surt perquè ERC no ha complert l'acord d'investidura o si se surt perquè realment se surt perquè és el millor per Catalunya".

"Si Junts abandona el Govern és poc responsable per una convergència de factors. Es trencava l'última trinxera de l'independentisme, es trencava la unitat del 52 % i tot l'esforç col·lectiu es posa al comptador a zero. Combinat amb una tardor on hi haurà una crisi econòmica i social", ha esgrimit Alsina.

L'actual consellera d'Exteriors considera que dins del Govern es poden impulsar més canvis que no pas estar fora de la "principal" institució de Catalunya. Però això no és incompatible, segons Alsina, amb posar en marxa canvis. "No vol dir quedar-se perquè tot segueixi igual", ha dit Alsina qui ha reclamat més pes polític de Junts i la vicepresidència de l'Executiu.

En cas de sortir de l'Executiu, Alsina adverteix d'un "risc molt real" per Junts de caure en la "marginalitat política" perquè considera que "el partit no està musculat com estava Convergència a nivell territorial i estem a 8 mesos de les municipals".

Victoria Alsina refusa que Junts faci una "oposició agressiva" contra ERC i contra els interessos del país, en cas de s'obri un nou escenari fora de l'Executiu català i que hagi de fer d'oposició: "Ja ho veurem. (...) Junts té un ADN responsable i no de ser la CUP".