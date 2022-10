El president del grup d'ERC a l'ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, considera que la consulta de Junts a la seva militància per prendre una decisió davant la seva permanència al Govern de la Generalitat com "una dimissió de la direcció política": "És una incapacitat de prendre decisions per consens intern".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Maragall creu que en el cas que els resultats d'aquesta consulta fos continuar a la coalició de Govern, les condicions que ha reclamat Junts durant tot aquest cap de setmana "s'hauran evaporat".





(Hi haurà ampliació...)