L'independentisme rememora el referèndum, crispat i dividit

L'independentisme encara el cinquè aniversari del referèndum de l'1-O amb el Govern en plena crisi després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destituís el vicepresident de l'executiu, Jordi Puigneró, en haver-li perdut la confiança.

La possibilitat que Junts abandoni el Govern se suma a les divisions existents al si del moviment, que no té una estratègia conjunta i que veu com tots els seus actors estan desunits. Malgrat l'escenari de divisió, els partits i entitats coincidiran a l'acte unitari per celebrar l'efemèride impulsat per l'ANC, Òmnium, l'AMI, la Intersindical-CSC, el Consell de la República i la Cambra de Comerç de Barcelona.

El cinquè aniversari del referèndum estarà marcat per les divisions i les discrepàncies dins l'independentisme, que s'han accentuat per la possibilitat que es trenqui el Govern si Junts decideix sortir-ne. Tot i la poca previsió d'unitat dins l'independentisme, aquest 1-O els principals actors celebraran l'aniversari del referèndum conjuntament a l'acte convocat a l'Arc de Triomf per diverses entitats. Aquest fet no es va poder veure durant la Diada de l'Onze de Setembre, marcada per l'absència d'ERC a la tradicional manifestació de l'ANC.