Aragonès aposta per continuar amb Junts al Govern

El president de la Generalitat Pere Aragonès aposta per la continuïtat de Junts a l'Executiu. Després de les fraccions dels últims dies que han acabat amb el cessament del vicepresident, Jordi Puigneró hores més tard del plantejament d'una qüestió de confiança al president Aragonès per part de Junts, Aragonès opta per l'estabilitat en el Govern de la Generalitat, però ha matisat que demana els seus socis de coalició celeritat per decidir si segueixen formant part o no de l'Executiu.





La formació que lideren Laura Borràs i Jordi Turull va decidir aquest dijous que consultarà la seva militància el 6 i 7 d'octubre per decidir si marxa del Govern.

En la sessió d'aquest divendres els grups parlamentaris presentaran les seves propostes de resolució (PR), que es votaran tot seguit.