El govern de la Generalitat, per encàrrec del president Pere Aragonès, ha anunciat un paquet de mesures econòmiques anticrisi per poder pal·liar els efectes de l'impacte econòmic que està causant la inflació. L'ha anunciat durant la major part del seu discurs del segon Debat de Política General d'Aragonès d'aquest dimarts al matí. Les propostes, que estaran incloses als pressupostos del 2023, estan adreçades a les famílies, llars vulnerables, els joves i l'estalvi energètic.

Una de les primeres línies d'ajuts és 100 euros deduïbles d'IRPF per alumne d'Infantil 3 fins a 4t de l'ESO. Aquesta mesura està destinada a les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats, amb l'objectiu de pal·liar el seu esforç per l'increment de costos associats a l'escolarització que hi ha hagut aquest any.

El Govern augmenta un 50% l'ajut previst per a les famílies vulnerables per pagar la factura energètica aquest hivern, l'anomenat bo social tèrmic (BST). L'ajut oscil·larà dels 41 a 186 euros i el rebran 100.219 llars.

Convocatòria d'ajuts al lloguer per a gent jove que es posarà en marxa aquesta setmana. Els joves de fins als 36 anys podran rebre fins a 250 euros pel lloguer en funció dels seus ingressos. Les ajudes estan adreçades a joves de fins a 36 anys i poden arribar als 250 euros per persona. També, s'ampliarà la bonificació de la T-Jove fins als 30 anys (ara només era fins als 24 anys).

Per últim, es posa en marxa un "paquet energètic" per accelerar instal·lacions d'energies renovables i biogàs. S'afavorirà la burocràcia per agilitzar les autoritzacions de projectes de plantes i parcs de generació elèctrica renovable. El temps màxim per aquestes autoritzacions serà de sis mesos per aquells projectes amb potència inferior a 5 megawatts i connectats a la mitja tensió. També es reforçaran les línies de subvenció per renovables d'autoconsum perquè ara no arriben a totes les demandes i amb els 51 milions pressupostats intentaran subvencionar més fonts de producció d'energia renovable per 'autoconsum.

També es destinaran 11,5 milions d'euros perquè les comunitats puguin instal·lar sistemes automàtics d'encesa i apagada de llums en espais comuns i instal·lacions.

