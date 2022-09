Aragonès insisteix en un referèndum pactat

"Un acord de claredat amb l'Estat". Així ha batejat el president Aragonès el seu full de ruta per fer un referèndum d'autodeterminació acordat on espera sumar el màxim de suports. Ho ha explicat al Parlament durant la intervenció que ha encetat el debat de política general. La sessió ha de servir com a termòmetre de les relacions entre els socis de Govern, després de setmanes a punt de la trencadissa. Però també perquè el president ha fet un discurs marcadament econòmic. Aragonès ha destinat bona part del discurs ha desgranat el seu pla antiinflació, dotat amb 300 milions d'euros. Ha anunciat un ajut de 100 euros per cada fill escolaritzat de famílies vulnerables. L'extensió de la T-Jove fins als 30 anys. Un paquet d'estalvi energètic i l'augment del bo social tèrmic. Discurs del president Aragonès mirat amb lupa per part dels seus socis de Govern. El Govern de Pedro Sánchez ha replicat de forma immediata el discurs d'Aragonès. La Moncloa tanca la porta al referèndum pactat que ha proposat el president de la Generalitat i reivindica la taula de diàleg