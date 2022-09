Junts insta Aragonès a sotmetre's a una qüestió de confiança si incompleix l'acord de govern. Així ho ha fet saber el portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, en el debat de política general. Ha demanat al president de la Generalitat que o bé concreti com pensa complir els punts de l'acord d'investidura, o bé se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya, com va fer Carles Puigdemont.

Davant de la proposta, Pere Aragonès ha decidit no fer ús del dret de rèplica, mostra del malestar que han generat les paraules del seu soci de govern. La desconfiança entre els socis de Govern s'accentua després d'aquest episodi.

“�� Junts insta Aragonès a sotmetre's a una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya "si no donen garanties i concrecions" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/rCzrhfGvuS“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022

Recordem que una moció de confiança només es pot tirar endavant si ho decideix el mateix president. Si la plantegés i la perdés, Pere Aragonès perdria la presidència de la Generalitat i el Parlament hauria de proposar una altra persona per al càrrec.

Aragonès ha tancat el debat assegurant que: "No entraré en cap joc que suposi la inestabilitat de les institucions i posar-les en risc". El president respon a Junts que "prengui les decisions que hagi de prendre".

Hi ha temps per corregir la situació? Sense marcar una data límit, Batet ha assegurat que hi ha "temps per corregir la situació". En la primera rèplica, Aragonès s'havia compromès a "avançar" en els tres àmbits que demana Junts "adequant-los a resultats raonables"."Com podem confiar en una nova proposta si no es compleix l'acord d'investidura?", ha dit Batet, en la seva primera intervenció al debat en referència a la proposta d'Aragonès per un acord de claredat. Batet ha acusat Aragonès d'actuar de manera "unilateral" i "al marge de la cultura de coalició", tot remarcant que ERC i Junts van obtenir "pràcticament el mateix suport electoral". "Si un partit intenta imposar a l'altre la seva estratègia, anirem pel pedregar", ha avisat. Junts ha demanat un "rumb clar, creïble i compartit per assolir la independència". "L'alternativa a la independència és la decadència", ha alertat Batet, avisant que està en joc "el futur de la nació" i que la independència "ha passat de ser una necessitat a ser una urgència". El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha demanat al seu torn "corresponsabilitat" als socis de l'executiu de coalició. "Sense corresponsabilitat potser és que no hi ha coalició i ho hauran de dir els que s'hi encaparren cada dia", ha assegurat després de dir "som aquí per empènyer el govern, no per fer-lo recular". “�� El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha demanat "corresponsabilitat" als socis de l'executiu de coalició.



"Sense corresponsabilitat potser és que no hi ha coalició" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/cvUnvVtIyY“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022

Albiach: "Benvingut a la proposta d'En Comú Podem de fa cinc anys" Només En Comú Podem han donat el seu vistiplau a la proposta de l'autodeterminació. La dirigent del partit, Jèssica Albiach, ha lamentat els "debats estèrils" dins del govern i ha aplaudit que Aragonès hagi defensat ara l'anomenat "acord de claredat" per aconseguir un referèndum pactat amb el govern espanyol. “"Benvingut a la proposta que va fer En Comú Podem fa 5 anys. Jo mateixa vaig defensar-lo davant el president Torra i vostès deien que era una pantalla passada".“ La presidenta del grup parlamentari ha qüestionat, per altra banda, el pla contra la inflació que el president ha anunciat al matí. "Vostè li diu escut social, nosaltres colador, perquè està ple de forats i no n'hi ha ni per començar", ha afirmat. També ha criticat l'ajut de 100 euros per infant escolaritzat que "no arribaria com a mínim fins al juny del 2023". "No seria millor per a les famílies amb infants una ajuda pel menjador escolar, perquè no paguin l'increment de preu dels aliments? No seria millor la gratuïtat del menjador? Una bona política de rendes?", s'ha preguntat. També ha retret a Aragonès que s'hagi anunciat "quatre vegades l'energètica pública". "La feina no els dona de si. No estan transformant el país", ha afirmat. “Jéssica Albiach (ECP): "Ha vingut a vendre l'energètica pública, anunciada ja 4 vegades, i que a més arriba tard".



��️ "Tampoc ha rescatat cap dels macroprojectes que han fracassat aquest any" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/1HWJY4xJtB“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022 Pere Aragonès ha replicat a Albiach que en la seva intervenció hagi obviat qüestions com la gratuïtat de P2 a les escoles bressol públiques o la reducció de ràtios a P3. Pel president de la Generalitat, els comuns parlen de "colador" en comptes d'escut social quan les mesures es plantegen des de Catalunya. Per altra banda, ha celebrat que els comuns avalin la seva proposta d'un acord de claredat per celebrar un referèndum "efectiu". 03.22 min PSC, VOX, C's i la CUP es desmarquen de l'acord de claredat d'Aragonès | Elena García

La resta de partits no avalen l'acord de claredat El líder de l'oposició, Salvador Illa, ha estat el primer a iniciar la ronda de rèpliques que ha durat més de vuit hores. Per començar, ha rebutjat la proposta del president català per celebrar un referèndum d'autodeterminació mitjançant un "acord de claredat". "No hi estic d'acord, no resol res i és un 'déjà-vu'", ha dictat. Illa ha respost així a la intervenció d'Aragonès durant el debat, on també li ha demanat més "realisme" i no "dramatisme ni lamentacions". “Rèpliques dels grups parlamentaris en el debat de política general.



��️ Salvador Illa s'ha desmarcat de la proposta del president de la Generalitat per arribar a un "acord de claredat" sobre el referèndum | @LluisFalgas @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/Oap3EHs9fX pic.twitter.com/4eoBbQuWey“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022 El socialista li ha dit a Aragonès que està a favor de "votar acords" però no de "votar ruptures" i ha insistit que cal obrir "un diàleg entre catalans". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preguntat a Salvador Illa, per què el seu partit defensava el 2016 un referèndum i ara tanca la porta a un "acord de claredat" per establir les condicions d'un referèndum. "Com era possible el 2016 quan ho deia el PSC amb el govern del PP amb majoria absoluta i ara no és possible? Serà per manca de voluntat política", ha afegit. D'altra banda, el líder del PSC ha carregat durament contra "l'embolic constant" dels socis de Govern arran les diferències de les últimes setmanes. "El seu govern és una joguina trencada. No serveix", ha dit. "Això no va. El govern no governa. Es pot i s'ha de fer molt millor. Aquí, qui mana? Qui ho porta això? Hi ha algú al capdavant del govern? El més generós que es pot dir és que el govern arrossega els peus", ha afirmat Illa. En aquest sentit, ha demanat al parlament fer "política útil" i "creïble" i seure a parlar "fins al final". D'altra banda, Illa li ha proposat quatre pactes: "Un pacte social, un en matèria d'infraestructures, un altre per a tres lleis (l'electoral, la forestal i la del sistema de policia) i un últim pacte de pressupostos". El cap de l'oposició també s'ha referit a l'escut social que ha anunciat Aragonès per respondre a la crisi i tot i que ha remarcat que és "insuficient", li ha ofert el seu suport per tirar-lo endavant. El socialista ha assegurat que abans de les pròximes dues setmanes li farà arribar propostes per "millorar o incorporar mesures" a la iniciativa d'Aragonès. Pel que fa a altres qüestions, el president de la Generalitat ha celebrat el líder del PSC hagi parlat d'oferir més mesures socials, però ha afegit: "Espero que vagin acompanyades dels recursos" amb què es podran tirar endavant. "Autoexigència tota, però autoflagel·lació, cap", ha assegurat Aragonès.

Garriga: "Catalunya està immersa en un procés d'autodestrucció" El diputat de Vox, Ignacio Garriga, ha arrencat la intervenció en el debat denunciant que Catalunya està "immersa des de fa 10 anys en un procés d'autodestrucció interna que pateixen els ciutadans i sembla que no ha arribat al punt més àlgid." Segons Garriga, ha estat còmplice d'aquest procés l'estat de les autonomies i, en concret, els acords amb els governs del PP i el PSOE. "Gran part dels problemes que avui patim venent d'aquells lamentables acords", ha afirmat. Garriga assegura que la principal feina de Vox al Parlament és "liderar la dissidència política i ideològica" davant del "consens que tots vostès tenien pactat des de fa dècades". “��️ Ignacio Garriga (Vox): "Catalunya està immersa en un procés d'autodestrucció intern" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/brQK2VqJF6“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022 En la rèplica, el president de la Generalitat, ha respost que cal "defensar la llibertat religiosa de tothom i perseguir tots els fanatismes" i ha afegit que "la mesura més important per combatre la inseguretat és acabar amb la pobresa".

Ciutadans critica el "projecte rupturista" Arribat el torn de Carlos Carrizosa, president del grup de Ciutadans, ha començat criticant que el president mantingui el seu "projecte rupturista", quan "la principal preocupació de la ciutadania és l'economia". “��️ Carlos Carrizosa (C's): "El procés distreu del que és essencial i divideix a la societat".



"Recau en Espanya la culpa de la mateixa ineficiència del Govern" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/EZLukjlGoN“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022 "El procés distreu de l'essencial, atura el desenvolupament, divideix la societat i fa sortir el pitjor de cadascú", ha dit. Al seu entendre, "és una formidable coartada populista per culpar Espanya de la ineficàcia del govern".

Fernández: "Ha liquidat l'1 d'octubre" En la intervenció del president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha considerat que Pere Aragonès "ha liquidat l'1 d'octubre": “"Vostè ha liquidat l'1 d'octubre. Dissabte es compleixen 5 anys prenent el pèl a la ciutadania de Catalunya, dient que estàvem davant d'un referèndum definitiu i vinculant, i que ja només quedava implementar-lo. (...) Ara ens diu que és un assaig, una perfomance, potser, i que ara toca el de veritat."“ Ha acusat el govern de voler "aprofitar-se del somni de la independència" i ha dit que, si ell fos independentista, els enviaria "a pastar fang". Sobre l'absència d'Aragonès a la manifestació de la Diada i les crítiques per ser "el botifler més gran del regne", Fernández ha afirmat: "Oi que no mola gens que l'insultin? Ho dic perquè quan només ens insultaven a nosaltres, tot era 'hi, hi-ha,ha'". “Alejandro Fernández (PPC) considera que Pere Aragonès "ha liquidat l'1 d'octubre".



��️ "Dissabte es compleixen 5 anys prenent el pèl a la ciutadania de Catalunya" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/5qLz8KZa4q pic.twitter.com/duW1RJhEPi“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 27, 2022