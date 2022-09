Aragonès urgeix Junts a decidir-se

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, trasllada a Junts la responsabilitat de decidir sobre la seva continuïtat al Govern. Després que anit els socis li donessin fins diumenge per negociar abans de consultar la militància sobre el futur de l'Executiu, el president els insta a prendre decisions i fer-ho amb celeritat.

En un canvi de guió, el president de la Generalitat ha demanat la paraula. Ferm en la seva posició, ha reiterat que és Junts qui ha de decidir-se... Que per ell, el Govern ha de continuar... Però avisa: compactat i sense sorolls.

Intervenció aplaudida no només pels seus... També per alguns consellers de Junts... L'enuig dels postconvergents s'ha fet evident a la cambra. El grup parlamentari sí ha aplaudit Batet quan ha mostrat el suport a Puigneró. I voluntat per resoldre la crisi... però ni un pas enrere de Junts en reclamar-li que compleixi l'acord de legislatura. Tot això en el primer ple amb Puigneró ja destituït... El seu escó l'ha ocupat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

Pluja de crítiques de l'oposició en l'enèsim episodi d'aquesta crisi de govern... La CUP creu que Esquerra té l'estabilitat garantida amb PSC i Comuns. Per als socialistes, però, aquest govern està en temps de descompte. I els comuns, que l'any passat van votar SÍ als pressupostos, anuncien que fan un pas enrere. VOX, C's i PP demanen a Aragonès que se centri en els problemes reals dels ciutadans.