García-Margallo: "Vam creure que el temps arreglaria el Procés"

García-Margallo acusa el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero d'apostar per la divisió: "Zapatero fa diverses coses, trenca equilibris de poder, elimina contrapesos i abandona el centre". Margallo afegeix que els governs de Zapatero es va decantar pel "feminisme o l'ecologisme radical" i que va acordar un pacte amb els nacionalistes, que trencava el diàleg amb els dos partits centrals: "El pacte del Tinell és a l'inici de tot".

“��️ "No hi ha cap partit polític que pugui sortir sol d'aquesta situació".



☕ García-Margallo aposta per partits "centrats" per evitar la divisió | @MargalloJm @ppegrupo @AlmuzaraLibros



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/7qlGNjKSXx“