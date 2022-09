García-Margallo: "Vam creure que el temps arreglaria el Procés"

José Manuel García-Margallo reconeix que van "cometre l'error de creure que el temps arreglaria el Procés". L'exministre d'Afers Exteriors i Cooperació assenyala la consulta del 9N com un punt determinant en l'evolució del Procés català. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga detalla la seva proposta contra aquesta data: aturar la consulta i entaular una negociació per reformar la Constitució: "Hauríem pogut destruir urnes i paperetes. O un 155 de 24 h", ha dit. L'actual eurodiputat del PP insisteix que abordar el conflicte català i harmonitzar la "voluntat de ser" i la "realitat hispànica": "Sembla que hi ha 'calma chicha', però els corrents subterranis esclataran", assenyala. Veu "evident" que cal abaixar impostos, però abans cal reduir despeses. Diu que l'impost sobre el patrimoni és una "doble imposició" i recorda que el PSOE va argumentar en contra de la proposta d'Unidas Podemos al respecte. En aquest sentit, aposta per partits "centrats" per evitar la divisió i mostra la seva preocupació davant l'opció que es torni a "les dues Espanyes". Lamenta que el PP va abandonar la política quan va arribar al govern després de Zapatero, quan es va apostar per la "polarització". I destaca que Meloni era l'única opció a Itàlia que no havia participat en el govern Draghi: "S'ha votat antigovern. Tindrem més dificultats per fer avançar el projecte europeu".