Ernest Maragall: "La consulta és una dimissió de la direcció de Junts"

Ernest Maragall veu la consulta a les bases de Junts per Catalunya sobre la continuïtat al Govern com "una dimissió de la direcció política". El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona considera que és una "incapacitat de prendre decisions per consens intern". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que hi ha peticions de Junts a Aragonès que "menystenen a la institució", com la vinculació del Consell per la República: "Semblen posades per no ser acceptades". Assegura que vol que Junts segueixi el Govern, per bé que els senyals que han enviat "són en direcció contrària, a la sortida". Critica que a l'acte de l'1-O a Arc de Triomf "semblava que l'adversari per Junts podia ser ERC" i creu que era "previsible" que estigués "explícitament inclinat en una direcció": "Ens fa mal a tots. Carme Forcadell és la dignitat republicana independentista". Sosté que hi ha avenços a la taula de diàleg, per bé que no "constatables i tangibles". I considera que al "feblesa institucional" de Barcelona ha propiciat la delinqüència organitzada: "Quan hi ha feblesa institucional, tothom s'hi atreveix".