El futur del Govern continua penjant d'un fil

Un cop passats els actes de commemoració del cinquè aniversari de l'1-O, l'atenció política es torna a centrar en Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que podrien deixar de governar plegats d'aquí a una setmana.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, s'han reunit durant una hora, i en persona, aquest diumenge al matí però la trobada ha acabat sense novetats, i tot indica que l'acord per salvar el Govern actual s'allunya.

Segons fonts coneixedores de la trobada, Turull ha volgut explicar presencialment la proposta de Junts al cap de l'executiu, que manté la seva posició: no restituirà el vicepresident cessat, Jordi Puigneró. Aragonès i Turull s'han vist abans que el president assistís al concurs de castells a Tarragona i que Turull acudís a la presentació de la candidata del seu partit a les eleccions municipals de Solsona.

S'esgota el termini

La formació de Turull i Laura Borràs havia donat marge a Aragonès per negociar fins la nit d'aquest diumenge, i malgrat que es manté oberta la línia de diàleg entre el president de la Generalitat i el secretari general de Junts, no s'esperen gaires novetats perquè les posicions estan enrocades.

La proposta de Junts es basa en tres eixos:

La restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat.

Cedir al Consell de la República, encapçalat per Carles Puigdemont, la direcció de l'espai de coordinació estratègica independentista.

Garantir el compliment dels tres acords que van permetre el pacte d'investidura, és a dir, coordinació total dels partits a Madrid, recuperar l'espai estratègic del món independentista, i que a la taula de diàleg amb l'Estat només s'hi abordi l'amnistia i l'autodeterminació.

De la seva banda, Aragonès manté que no es desdirà de la decisió d'haver destituït Puigneró perquè la pèrduda de confiança és "irreparable". El president també sosté que la Generalitat no pot estar subordinada al Consell de la Republica, i que els tres punts de l'acord d'investidura ja s'estan complint.

Durant la seva intervenció dissabte en un acte convocat per les entitats independentistes per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O, Carles Puigdemont va apujar el to de la crítica contra l'estratègia esbossada per Pere Aragonès en el sentit de buscar un Acord de Claredat per pactar amb l'Estat un referèndum vinculant.





Puigdemont també va avisar al Govern que "posar-se al servei del mandat de l'1-O" no està en la línia que està seguint l'executiu encapçalat pels republicans.