L'exsecretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, adverteix que el PSC tornarà a guanyar les eleccions a Catalunya, si l'independentisme segueix amb les "actituds" actuals: "El que podem afirmar amb poc marge d’error tornarà a guanyar el PSC amb més distància". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Sànchez afirma que "és una dada objectiva" la victòria socialista amb més diputats si els partits independentistes no saben decidir "què volem fer" del procés independentista: "Si volem guanyar, només hi ha una fórmula, posar-nos d'acord".

