El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, sosté que actualment un referèndum no és la solució al conflicte polític a Catalunya i aposta per "recuperar consensos": "Un referèndum el que faria és comptar la fractura". Javier Pacheco afegeix que estadísticament no és cert que un 80% de la ciutadania estigui a favor d'un referèndum a Catalunya: "Crec que estadísticament no és veritat que el 80% estaria per fer un referèndum demà o demà passat". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Pacheco diu que els anys 2015 i 2017 van polaritzar la societat, i que fer un referèndum a curt termini acabaria per trencar la societat: "Cal que la taula de diàleg doni el seu fruit i aconseguir una recomposició social i política del país".

Defensa un pacte per als pressupostos que inclogui al PSC Pacheco planteja reconstruir consensos amb el PSC i reorientar les polítiques d'esquerres al Parlament i proposa que el PSC es pugui incorporar a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat: "Els pressupostos els fa un govern amb majoria d'ERC. Seria molt adient per a un país que vota majoritàriament esquerres". Javier Pacheco assenyala que "la dreta s'està radicalitzant a Europa i aquí" i caldria una resposta estratègia i clara de l'esquerra: "Que la sociovergència no els torni a encapçalar". Pacheco no creu que ara s'hagi de trencar el govern i anar a eleccions "no és el moment" però demana una reflexió a ERC. “☕ Javier Pacheco defensa un pacte transversal per als pressupostos que inclogui al PSC | @ccoocatalunya @PachecoJpacheco



��️ "Hem de mirar sempre cap a l'esquerra".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/zjDBvAUCsK“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 28, 2022 Aragonès admet que el referendum pactat va per llarg