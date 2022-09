Barcelona és la segona ciutat d'Espanya on fer la compra surt més car, solament per darrere de Palma. De fet, Balears i Catalunya són les dues comunitats autònomes amb la cistella de la compra més cara. Són dades de l'últim estudi presentat per l'Organització de Consumidors i Consum dirigit a conèixer el nivell de preus als supermercats davant el context econòmic d'inflació.

I és que, segons l'informe, els preus dels aliments s'han incrementat un 15,2% de mitjana, aconseguint una pujada històrica des de fa 34 anys. Segons l'OCU, aquest increment generalitzat dels preus afecta el 95% dels aliments que componen la cistella de la compra.

Les famílies estalvien menys A més, les famílies estalviaran menys diners aquest any, ja que l'informe conclou que l'estalvi mitjà anual s'ha reduït un 7,3%, i no arriba als 1.000 €., sent Madrid on més es pot estalviar. La despesa mitjana anual per habitatge és d'uns 5.568 €. La cistella de la compra de l'Organització inclou productes d'alimentació i drogueria que reflecteixen la despesa en alimentació, higiene i drogueria d'un habitatge mitjà segons l'Institut Nacional d'Estadística. Per productes, el que més ha pujat ha estat l'oli de gira-sol (un 118%), seguit de les magdalenes i la margarina (amb un 75%). També han pujat de preu els plàtans, els macarrons, l'oli d'oliva i els ous, entre altres.