Javier Pacheco: "Un referèndum ara mateix no seria la solució"

Javier Pacheco sosté que ara mateix un referèndum a Catalunya "no seria la solució" per resoldre el conflicte. El secretari general de CCOO de Catalunya creu que un referèndum només faria que "comptar la factura" i aposta per "recuperar consensos". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que estadísticament no és cert que un 80% estigui a favor d'un referèndum a Catalunya. Defensa que un pacte transversal per als pressupostos que inclogui al PSC, ja que cal "mirar sempre cap a l'esquerra". En aquest sentit, defensa un pacte transversal per als pressupostos que inclogui al PSC: "Hi ha elements d'una majoria d'esquerres que podria donar recorregut a una legislatura", insisteix. D'altra banda, veu "improvisació" en el paquet de mesures d'Aragonès, presentades al debat de política general: creu que "renuncia a la participació concertada": "Acabem amb una proposta que no coneixem ningú". Li demana mesures per al conjunt de la ciutadania, ja que la crisi està afectant a tota la població. Creu que l'esquerra està "badant" amb el "debat ideològic" dels impostos. I avança que la seva proposta per al salari mínim professional és d'uns 1.100 euros.