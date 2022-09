La portaveu parlamentària de PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, respon a les crítiques d'Oriol Junqueras que "fa deu anys que governa amb Convergència" i diu que el líder d'Esquerra "té odi" i està "acorat al passat". Romero diu que les paraules de Junqueras acusant PSC i Junts per Catalunya de tapar-se la corrupció mútuament mostren "debilitat" en el líder d'Esquerra: "Deu ser ell qui tapa les vergonyes a Convergència".

En una entrevista al Cafè d'idees a Gemma Nierga, Romero recorda que Junqueras va signar un primer acord amb Artur Mas el 2012 i es pregunta què vol amagar el senyor Junqueras.

“☕ Alícia Romero demana valentia a Aragonès i que contesti un per un als grups al debat de política general | @aliciarll @socialistes_cat @UnitsCat ��️ "Que no mostrés actitud d'inseguretat i certa por". �� https://t.co/MrTxQlnBeM @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/7EZ0C2fnaq “

Pocs dies abans del debat de política general al Parlament, la portaveu socialista ha admès que no tenen "massa confiança" en el president de la Generalitat i li demana valentia perquè que contesti un per un als grups : "Que no mostri una actitud d'inseguretat i certa por, que sigui valent ".

"Sorpresa perquè el president no vulgui parlar amb el PSC pels pressupostos"

Romero admet sorpresa que el president Aragonès no vulgui parlar amb el PSC pels pressupostos, mentre el conseller Giró "vol obrir converses" perquè no té els vots necessaris per aprovar els comptes de la Generalitat pel 2023. Alícia Romero diu que el "cordó sanitari" signat per Esquerra durant la campanya electoral ja s'ha trencat "perquè han acordat coses".

La portaveu socialista també retreu al Govern català no tenir una proposta per millorar el finançament autonòmic i avança que el PSC en presentarà una a finals d'any.