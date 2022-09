Alícia Romero: "Junqueras fa 10 anys que governa amb CiU"

Alícia Romero creu que la duresa de les paraules d'Oriol Junqueras, acusant PSC i Junts de tapar-se la corrupció mútuament, mostren "debilitat" en el líder d'Esquerra. "Fa 10 anys que governa amb CiU", ha recordat la portaveu del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, considerant que Junqueras té "odi" i està "acorat al passat". En una entrevista al Cafè d'idees a Gemma Nierga, demana valentia al president Pere Aragonès i que contesti un per un als grups al debat de política general: "Que no mostrés actitud d'inseguretat i certa por". "No sé si tenim massa confiança en el president Aragonès. No està demostrant que estigui a l'altura", ha afegit la portaveu socialista. Admet sorpresa que el president no vulgui parlar amb el PSC pels pressupostos, mentre el conseller Giró "vol obrir converses".

Lamenta que el conseller Cambray "no està encertat molt sovint" i "encén les brases de nou" amb la polèmica de la llengua a les aules. Reconeix que el PSOE "sempre ha estat en contra" dels impostos a les grans fortunes, però ara "la situació està canviant". Assenyala que Catalunya no té una proposta per millorar el finançament autonòmic i avança que el PSC en presentarà una a finals d'any. I s'emociona al parlar de l'Alzheimer del seu pare.