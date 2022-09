La presidenta d'En Comú-Podem al Parlament, Jéssica Albiach, adverteix que no aprovaran els pressupostos de la Generalitat si el Govern català "no canvia l'actitud". Si bé la vicepresidenta del Govern de la Generalitat Laura Vilagrà, en una entrevista al Cafè d'idees aquesta setmana donava per fet que podia comptar amb el suport dels Comuns com a socis prioritaris per acordar els comptes pel 2023, la seva líder ho ha descartat.