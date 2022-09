01:31

Junts rebaixa la duresa aquest dijous, però recorda a ERC que ha de complir abans de final de mes amb tres punts del pacte de Govern: unitat d'acció al Congrés, reenfocar la taula diàleg i un espai de coordinació en l'independentisme.

No és una crisi qualsevol. Esquerra i Junts han mantingut una llarga reunió per intentar reconduir la situació. Els republicans, hores després, es mostren conciliadors, Junts també rebaixa el to, però manté les seves exigències perquè es compleixi el pacte de Govern. L'amenaça del divorci hi és, però per ara intenten salvar la coalició. Junts rebaixa la duresa aquest dijous, però recorda a ERC que ha de complir abans de final de mes amb tres punts del pacte de Govern: unitat d'acció al Congrés, reenfocar la taula diàleg i un espai de coordinació en l'independentisme.

Esquerra considera que la reunió va ser dura i exigent. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, present en la trobada, no afegeix més llenya el foc. Fonts dels republicans admeten que cal prudència per reconduir la situació. Recordem data límit el debat de política general que se celebra d'aquí a dues setmanes quan Junts valorarà si surten o no del Govern. INFORMA: LAURA HERRERO.