Borràs: "És perfectament possible que Junts deixi el Govern"

La presidenta de Junts per Catalunya i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, adverteix sobre el futur de l'actual Govern de coalició de la Generalitat: "És perfectament possible que Junts deixi el Govern. Ho és perquè nosaltres hem fet una anàlisi dels compromisos que nosaltres adquirim. I nosaltres els compromisos que adquirim, els volem complir. Per tant, en el govern nacionalment els compromisos no s'estan complint".

En una entrevista al Cadè d'idees, Borràs ha mencionat les paraules del seu company secretari general de la formació, Jordi Turull, quan ja va posar un ultimàtum a l'Executiu que retreu s'hagi suspès l'avenç en l'eix nacional i s'estigui apostant per una via autonomista. "No podem seguir així", va dir Turull. Borràs ha afegit: "A ningú li agrada estar en un Govern molt deficient que en allò que ens permet avançar cap al compromís que tenim amb la ciutadania".

"Que es complexi l'acord de govern" Tot seguit, Borràs ha volgut deixar clar que no vol unes noves eleccions per escollir un nou govern, sinó que ha demanat que "es complexi l'acord de govern" que va signar l'actual executiu. "️ "No estic demanant eleccions. Demanem que es compleixi l'acord de govern".



☕ @LauraBorras diu que @JuntsXCat vol fer complir el pacte de l'executiu.



Reclama una direcció estratègica de l'independentisme La presidenta de Junts per Catalunya avisa que el pacte de govern amb ERC i la CUP no s'està complint ni en la creació d'una direcció estratègica, ni a la taula de diàleg, ni en la unitat d'acció a Madrid. Borràs afirma que si alguna formació no vol una direcció estratègica de l'independentisme, és que no vol que l'estratègia conjunta avanci: "Si el model és l'u d'octubre, s'hi arriba amb la correlació de forces que totes empenyen a la mateixa direcció, no que cadascú fa la guerra per la seva banda". "️ "Si algú es nega a què hi pugui haver un espai on es coordini aquesta estratègia, és que no vol que l'estratègia conjunta avanci"



